Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 6 февраля
Сегодня, 6 февраля, состоится очередной игровой день на хардовом турнире категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч второго круга в мужском одиночном разряде.
Теннис. ATP-500. Роттердам, 5 февраля. 1/8 финала (время московское):
- 13:00. Якуб Меншик (Чехия) — Алекс де Минор (Австралия).
- 14:30. Артюр Фис (Франция) - Даниэль Альтмайер (Германия).
- 15:00. Андрей Рублёв (Россия) — Фабиан Марожан (Венгрия).
- 16:30. Стефанос Циципас (Греция) - Таллон Грикспор (Нидерланды).
- 21:30. Карлос Алькарас (Испания) — Андреа Вавассори (Италия).
- 23:00. Педро Мартинес-Портеро (Испания) —Хольгер Руне (Дания).
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