Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, состоится очередной игровой день на хардовом турнире категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч второго круга в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-500. Роттердам, 5 февраля. 1/8 финала (время московское):