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Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: расписание игрового дня 6 февраля

Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: расписание игрового дня 6 февраля
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Сегодня, 6 февраля, состоится очередной игровой день на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Теннис. WTA-250, Клуж-Напока (Румыния). Второй круг (время — московское):

  • 12:00. Катержина Синякова (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США).
  • 13:30. Анастасия Потапова (Россия) — Виктория Голубич (Швейцария).
  • 16:30. Анна Блинкова (Россия) — Элла Зайдель (Германия).
  • 19:00. Лючия Бронцетти (Италия) — Питон Стирнс (США).
  • 20:30. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ана Богдан (Румыния).

Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.

Календарь турнира в Клуж-Напоке
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