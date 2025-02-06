Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: расписание игрового дня 6 февраля
Сегодня, 6 февраля, состоится очередной игровой день на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Теннис. WTA-250, Клуж-Напока (Румыния). Второй круг (время — московское):
- 12:00. Катержина Синякова (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США).
- 13:30. Анастасия Потапова (Россия) — Виктория Голубич (Швейцария).
- 16:30. Анна Блинкова (Россия) — Элла Зайдель (Германия).
- 19:00. Лючия Бронцетти (Италия) — Питон Стирнс (США).
- 20:30. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ана Богдан (Румыния).
Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.
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