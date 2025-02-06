Турнир WTA-500 в Абу-Даби: расписание игрового дня 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, состоится третий игровой день на хардовом турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч четвертьфинала.

Теннис. WTA-500, Абу-Даби (ОАЭ). 1/4 финала, 6 февраля (время московское)

12:00. Маркета Вондроушова (Чехия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

13:30. Лейла Фернандес (Канада) — Эшлин Крюгер (Россия).

16:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Онс Жабер (Тунис).

17:30. Магда Линетт (Польша) — Линда Носкова (Чехия).

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.