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Турнир ATP-500 в Далласе: расписание игрового дня с 6 на 7 февраля

С 6 по 7 февраля состоятся матчи очередного игрового дня на хардовом турнире категории ATP-500 в Далласе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч второго круга в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-500. Даллас. 1/8 финала (время московское):

6 февраля

21:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Йосихито Нисиока (Япония);

22:30. Маттео Арнальди (Италия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

22:30. Хауме Мунар (Испания) — Бен Шелтон (США).

7 февраля

0:00. Майкл Ммо (США) — Каспер Рууд (Норвегия);

0:00. Ринки Хидзиката (Австралия) — Томаш Махач (Чехия);

1:30. Райлли Опелка (США) — Кэмерон Норри (Великобритания);

4:00. Томми Пол (США) — Итан Куинн (США).

5:30. Тейлор Фриц (США) — Денис Шаповалов (Канада).

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.