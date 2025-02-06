Турнир ATP-500 в Далласе: расписание игрового дня с 6 на 7 февраля

С 6 по 7 февраля состоятся матчи очередного игрового дня на хардовом турнире категории ATP-500 в Далласе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч второго круга в мужском одиночном разряде.
Теннис. ATP-500. Даллас. 1/8 финала (время московское):
6 февраля
21:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Йосихито Нисиока (Япония);
22:30. Маттео Арнальди (Италия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
22:30. Хауме Мунар (Испания) — Бен Шелтон (США).
7 февраля
0:00. Майкл Ммо (США) — Каспер Рууд (Норвегия);
0:00. Ринки Хидзиката (Австралия) — Томаш Махач (Чехия);
1:30. Райлли Опелка (США) — Кэмерон Норри (Великобритания);
4:00. Томми Пол (США) — Итан Куинн (США).
5:30. Тейлор Фриц (США) — Денис Шаповалов (Канада).
Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.