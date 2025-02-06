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Жасмин Паолини посетила матч Кубка Италии между «Миланом» и «Ромой»

Жасмин Паолини посетила матч Кубка Италии между «Миланом» и «Ромой»
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини посетила матч 1/4 финала Кубка Италии — 2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Рома».

Встреча закончилась победой миланской команды со счётом 3:1. Забитыми голами отметились Тэмми Абрахам (дважды) и Жоао Феликс в составе «Милана». Единственный мяч римлян на счету Артёма Довбика.

Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 1
Рома
Рим
1:0 Абрахам – 17'     2:0 Абрахам – 43'     2:1 Довбик – 55'     3:1 Феликс – 70'    

Спортсменка получила в подарок именную майку клуба «Милан».

Ранее Жасмин Паолини вместе с другими итальянскими теннисистами побывала на встрече с президентом своей страны Серджо Маттареллой в его резиденции в Риме. В 2024 году сборные Италии выиграли два командных турнира — женский Кубок Билли Джин Кинг и мужской Кубок Дэвиса.

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