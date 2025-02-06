«Стероиды — нормально». Кирьос — о дисквалификации венесуэльца за метамфетамин

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал новость о дисквалификации венесуэльского теннисиста Гонсалу Оливейру за употребление метамфетамина.

«Стероиды — это нормально, а это дикость. Теннисный мир слетел с катушек», — написал Кирьос на личной странице в соцсетях.

Напомним, Кирьос — один из немногих игроков, кто активно критикует допинг-дела итальянца Янника Синнера и польки Иги Швёнтек.

245-я ракетка мира Гонсалу Оливейра сдал положительную пробу на метамфетамин во время «челленджера» в Мексике. Его отстранение носит временный характер, апелляцию теннисист пока что не подавал. Метамфетамин относится к категории психостимуляторов. У Оливейры не было разрешения на перевозку этого вещества.