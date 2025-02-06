Андрей Рублёв — Фабиан Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Роттердаме

Сегодня, 6 февраля, в Роттердаме (Нидерланды) состоится матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и Фабианом Марожаном из Венгрии, занимающим 57-ю строчку в рейтинге ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Фабиан Марожан, которая начнётся на ранее 15:00 мск.

Марожан и Рублёв провели между собой два матча на турнирах ATP, в которых одержали по одной победе.

Турнир в Роттердаме с призовым фондом $ 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.