Андрей Рублёв — Фабиан Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Роттердаме
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Сегодня, 6 февраля, в Роттердаме (Нидерланды) состоится матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и Фабианом Марожаном из Венгрии, занимающим 57-ю строчку в рейтинге ATP.
Роттердам. 2-й круг
06 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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57
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Фабиан Марожан, которая начнётся на ранее 15:00 мск.
Марожан и Рублёв провели между собой два матча на турнирах ATP, в которых одержали по одной победе.
Турнир в Роттердаме с призовым фондом $ 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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