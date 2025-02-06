«Было забавно». Журавель — о посещении матчей Касаткиной и Павлюченковой в Абу-Даби

Журналист и комментатор Тимур Журавель поделился впечатлениями от просмотра матчей российских теннисисток Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Обе спортсменки завершили турнир во втором круге. Касаткина проиграла американке Эшлин Крюгер, а Павлюченкова из-за травмы не смогла продолжить матч с полькой Магдой Линетт.

«На матчах Касаткиной и Павлюченковой мячи в нашу сторону не летали, зато было слышно, о чём говорят теннисистки. Игры для обеих складывались неудачно, так что в основном это были негативные эмоции.

Касаткина после очередной двойной ошибки сказала себе (и нам) следующее: молодец, красотка, как всегда, блин! Зрители рядом, не уловив сарказм, стали кричать Даше в ответ: «Да, Даш, ты и вправду красотка!» В общем, было забавно.

А Павлюченкова, когда тоже не шла подача, перешла на английский. Перебирая мячи, она достаточно громко сказала: «Мячи тут говно, позовите директора турнира и скажите ему об этом», — написал Журавель в своём телеграм-канале.