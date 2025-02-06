Навратилова — о трансгендерах* в спорте: ненавижу, что демократы полностью подвели женщин

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о проблеме трансгендеров* в женском спорте.

«Я ненавижу тот факт, что демократы полностью подвели женщин и девушек в совершенно очевидном вопросе о том, что женский спорт предназначен только для женщин», — написала Навратилова на личной странице в соцсетях.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам* участвовать в женских спортивных соревнованиях в школьном спорте.

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