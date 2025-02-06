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«Мне очень комфортно играть в помещении». Екатерина Александрова — о титуле в Линце

«Мне очень комфортно играть в помещении». Екатерина Александрова — о титуле в Линце
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25-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, что ей нравится играть на закрытых кортах.

«Я просто чувствую себя очень комфортно в помещении. Гораздо лучше чувствую свою подачу. А когда я чувствую свою подачу, это мне очень помогает. Покрытие и мяч — всё подходит для моего типа игры. Нет ни солнца, ни ветра, ничего.

Всё предсказуемо, поэтому вы знаете, как мяч отскочит, и можете думать только о том, как вам нужно играть, что вам нужно делать, а не расстраиваться из-за множества других препятствий», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

Напомним, в воскресенье, 2 февраля, Александрова стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В финальном матче она одолела украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:2, 3:6, 7:5. Для российской теннисистки это пятый титул на уровне WTA и первый – в зале. До этого она трижды играла a финалах турниров в закрытых помещениях (дважды — в Линце).

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