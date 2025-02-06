Андрей Рублёв объяснил повышение цен на личную коллекцию одежды

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему произошло повышение цен на его личную коллекцию одежды Rublo.

«Мы сейчас переориентируемся на повседневную одежду, а не спортивную, качество станет выше, поэтому дороже», — сказал теннисист в видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

О том, что Рублёв основал свой бренд одежды, стало известно в январе 2023 года. При этом Андрей не стал отказываться от сотрудничества с Nike, амбассадором которого является уже долгое время. Сообщалось, что концепция бренда Рублёва строится на трёх постулатах: равенство, доброта и надежда.