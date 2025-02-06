Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв объяснил повышение цен на личную коллекцию одежды

Андрей Рублёв объяснил повышение цен на личную коллекцию одежды
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему произошло повышение цен на его личную коллекцию одежды Rublo.

«Мы сейчас переориентируемся на повседневную одежду, а не спортивную, качество станет выше, поэтому дороже», — сказал теннисист в видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

О том, что Рублёв основал свой бренд одежды, стало известно в январе 2023 года. При этом Андрей не стал отказываться от сотрудничества с Nike, амбассадором которого является уже долгое время. Сообщалось, что концепция бренда Рублёва строится на трёх постулатах: равенство, доброта и надежда.

Материалы по теме
Андрей Рублёв сделал репост видео о депрессии у мужчин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android