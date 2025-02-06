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Рублёв — об условиях в Роттердаме: складывается ощущение, будто вернулись на 6-7 лет назад

Рублёв — об условиях в Роттердаме: складывается ощущение, будто вернулись на 6-7 лет назад
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил качество игровых условий на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Из-за более крупных мячей разыгрывается много розыгрышей, что является довольно необычным в последние два года. На большинстве турниров розыгрышей мало, а сейчас складывается такое ощущение, будто мы вернулись на шесть или семь лет назад, можем глубоко защищаться и менять направление мяча. Мне так комфортно. Вы создаёте больше вохможностей, пытаетесь думать о том, что делать, как открыть корт, чтобы иметь более легкое решение для атаки», — приводит слова Рублёва We love tennis.

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