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«Мы сплетничаем». Онс Жабер — о дружбе с Паулой Бадосой и Ариной Соболенко

«Мы сплетничаем». Онс Жабер — о дружбе с Паулой Бадосой и Ариной Соболенко
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Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала, с кем дружит из коллег по WTA-туру.

«Вы знаете, что в основном я дружу с Паулой (Бадосой) и Ариной (Соболенко). Мы нечасто видимся — я, наверное, больше встречаюсь с Паулой, — но мы обсуждаем разные темы, узнаём мнение друг друга о Туре и обсуждаем всё, что с ним связано. Мы сплетничаем (смеётся)», — приводит слова Жабер Tennis World USA.

На этой неделе Онс Жабер играет на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В четвертьфинале соревнований ей предстоит сразиться с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

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