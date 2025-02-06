Вихлянцева: Медведеву не хватает турнирного ритма, который есть у игроков топ-10

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила уровень игры Даниила Медведева, который потерпел поражение во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды).
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«К сожалению, вчера Даниил Медведев проиграл свой матч Маттиа Беллуччи. Что можно сказать по самому поединку? Сейчас Даниилу, наверное, не хватает этого турнирного ритма, который есть у игроков топ-10, когда они стабильно проходят в четвертьфиналы, полуфиналы, финалы главных мировых соревнований. Мы знаем, что свой последний титул Медведев завоевал в 2023 году на «Мастерсе» в Риме. Этот турнир проходит на нелюбимом покрытии россиянина — грунте. С тех пор прошло уже очень много времени.
Если коснуться выступлений Даниила за последние полгода, начиная с азиатской серии, то мы наблюдаем ранние вылеты, следующие один за одним. Сейчас Медведеву не хватает набитости и наигранности. Конечно, многие скажут, что у него есть огромный опыт. Нет, тут дело в другом. Всё вырабатывается автоматически», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.
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