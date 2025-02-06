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Вихлянцева: Медведеву не хватает турнирного ритма, который есть у игроков топ-10

Вихлянцева: Медведеву не хватает турнирного ритма, который есть у игроков топ-10
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила уровень игры Даниила Медведева, который потерпел поражение во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 21:40 МСК
Маттия Беллуччи
92
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
3 		7 8 3
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«К сожалению, вчера Даниил Медведев проиграл свой матч Маттиа Беллуччи. Что можно сказать по самому поединку? Сейчас Даниилу, наверное, не хватает этого турнирного ритма, который есть у игроков топ-10, когда они стабильно проходят в четвертьфиналы, полуфиналы, финалы главных мировых соревнований. Мы знаем, что свой последний титул Медведев завоевал в 2023 году на «Мастерсе» в Риме. Этот турнир проходит на нелюбимом покрытии россиянина — грунте. С тех пор прошло уже очень много времени.

Если коснуться выступлений Даниила за последние полгода, начиная с азиатской серии, то мы наблюдаем ранние вылеты, следующие один за одним. Сейчас Медведеву не хватает набитости и наигранности. Конечно, многие скажут, что у него есть огромный опыт. Нет, тут дело в другом. Всё вырабатывается автоматически», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.

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