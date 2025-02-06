Вихлянцева: у Медведева много зашагов после подач, а сами они прилетают очень удобно

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила подачу седьмой ракетки мира Даниила Медведева и выразила надежду, что россиянин не испытывает проблем с плечом.

«Говоря о подаче Медведева, нельзя не упомянуть проблему с плечом, которое беспокоило россиянина еще в конце прошлого года. Надеюсь, что сейчас оно не беспокоит Даниила, так как последнее время автоматическая система фиксирует много зашагов после подач россиянина, а сами они прилетают очень удобно для соперников.

Эйсов нет. Медведев вводит мяч в игру, затем начинается продолжительный розыгрыш, который не на руку Даниилу. Он отходит очень далеко, давая возможность своим противникам атаковать. Надеемся, что Медведев сможет прийти в форму к соревнованиям в Дохе и Дубае и затем к американской серии турниров. Даниилу уже пора набирать рейтинговые очки и радовать нас победами», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.