«Буду счастлива, если выиграю один матч». Петра Квитова — о возвращении после декрета

Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира 34-летняя чешская теннисистка Петра Квитова призналась, что не строит больших ожиданий на свой первый турнир после возвращения из декрета.

«В марте мне исполнится 35, так когда же ещё [возвращаться]? Я никогда не говорила, что завершаю карьеру, чему я рада. Дверь всегда была открыта. Мой теннис не на том уровне, чтобы я могла выигрывать турниры, по крайней мере сейчас. Я буду счастлива, если выиграю один матч.

Я хотела бы сказать людям, чтобы они не надеялись на чудо. Со временем посмотрим, улучшится ли ситуация или нет. Конечно, я тренируюсь, делаю всё возможное, и посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Квитовой Tennis World USA.

Квитова стала мамой в июле 2024 года. Её первыми соревнованиями станет турнир категории WTA-250 в Остине (США), который пройдёт с 24 февраля по 2 марта.