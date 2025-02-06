Тейлор Фриц признался, что получил травму из-за мячей на Australian Open — 2025

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц заявил, что получил травму косых мышц живота из-за качества мячей на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Это произошло из-за мячей в Австралии, которые должны были быть такими же, как на турнире в Далласе. Но они были совсем другими. Те мячи были самыми «мёртвыми», которые я когда-либо использовал, поэтому в каждый удар приходилось вкладывать всю силу тела.

Возможно, я немного порвал что-то, но всё время проходил реабилитацию, чтобы сыграть здесь. Я чувствовал себя довольно хорошо, так что я доволен», — приводит слова Tennis World USA.