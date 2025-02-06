Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц признался, что получил травму из-за мячей на Australian Open — 2025

Тейлор Фриц признался, что получил травму из-за мячей на Australian Open — 2025
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц заявил, что получил травму косых мышц живота из-за качества мячей на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Это произошло из-за мячей в Австралии, которые должны были быть такими же, как на турнире в Далласе. Но они были совсем другими. Те мячи были самыми «мёртвыми», которые я когда-либо использовал, поэтому в каждый удар приходилось вкладывать всю силу тела.

Возможно, я немного порвал что-то, но всё время проходил реабилитацию, чтобы сыграть здесь. Я чувствовал себя довольно хорошо, так что я доволен», — приводит слова Tennis World USA.

Материалы по теме
Рублёв — об условиях в Роттердаме: складывается ощущение, будто вернулись на 6-7 лет назад
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android