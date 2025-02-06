Карен Хачанов является лучшим из россиян по проценту побед в ATP-туре после US Open — 2024

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 20-я ракетка мира Карен Хачанов имеет лучший процент побед в ATP-туре после US Open — 2024 среди российских теннисистов. После Открытого чемпионата США — 2024 он выиграл 16 матчей и потерпел 7 поражений (70%).
Вторым из россиян в списке идёт Даниил Медведев, одержавший 50% побед после US Open — 2024, третий — Андрей Рублёв (45%). Лидирует по победам за этот период первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Топ-10 теннисистов по проценту побед после US Open — 2024:
1. Янник Синнер (Италия) — 95% (25 побед — 1 поражение).
2. Александр Зверев (Германия) – 81% (21-5).
3. Новак Джокович (Сербия) – 81% (13-3).
4. Карлос Алькарас (Испания) – 80% (20-5).
5. Уго Умбер (Франция) – 71% (17-7).
6. Джек Дрейпер (Великобритания) – 71% (12-5).
7. Карен Хачанов (Россия)– 70% (16-7).
8. Томми Пол (США) – 70% (14-6).
9. Хольгер Руне (Дания) – 68% (17-8).
10. Тейлор Фриц (США) – 67% (16-8)...
17. Даниил Медведев (Россия) – 50% (9-9)...
20. Андрей Рублёв (Россия) – 45% (9-11).