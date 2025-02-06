Муж Киз признался, что чувствовал себя некомфортно в качестве тренера Мэдисон

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2011 среди юниоров Бьорн Фрэтэнджело рассказал, как с чемпионкой Australian Open — 2025, супругой Мэдисон Киз пришли к решению начать совместную тренерскую работу.

«Внезапно я оказался позади неё и чувствовал себя странно. Мне не нравилось говорить ей, что делать, мне некомфортно. Затем это постепенно переросло в то, что она начала просить, что ей нужна помощь, и я подумал: окей. Как только я понял, что теперь мне действительно нужно говорить ей, что делать, мне стало немного легче, потому что желание исходило от неё», — приводит слова Фрэтэнджело Tennis World USA.

Сам Фрэтэнджело ещё не завершил профессиональную карьеру, но не играл на турнирах с 2023 года.