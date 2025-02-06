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Белинда Бенчич обыграла Маркету Вондроушову в четвертьфинале турнира в Абу-Даби

Белинда Бенчич обыграла Маркету Вондроушову в четвертьфинале турнира в Абу-Даби
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157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В 1/8 финала она в двух сетах обыграла 37-ю ракетку мира Маркету Вондроушову — 7:5, 6:3.

Абу-Даби. 1/4 финала
06 февраля 2025, четверг. 12:10 МСК
Маркета Вондроушова
37
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Белинда Бенчич
157
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Матч продолжался 1 час 46 минут. Швейцарская спортсменка выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Вондроушовой четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В 1/2 финала соревнований в Абу-Даби Бенчич сыграет с победительницей четвертьфинального матча между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и Онс Жабер из Туниса. занимающей 33-ю строчку в рейтинге WTA.

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