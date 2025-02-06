Белинда Бенчич обыграла Маркету Вондроушову в четвертьфинале турнира в Абу-Даби

157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В 1/8 финала она в двух сетах обыграла 37-ю ракетку мира Маркету Вондроушову — 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 46 минут. Швейцарская спортсменка выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Вондроушовой четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В 1/2 финала соревнований в Абу-Даби Бенчич сыграет с победительницей четвертьфинального матча между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и Онс Жабер из Туниса. занимающей 33-ю строчку в рейтинге WTA.