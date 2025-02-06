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Тренер Елены Рыбакиной рассказал, общается ли со Стефано Вуковым

Тренер Елены Рыбакиной рассказал, общается ли со Стефано Вуковым
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Итальянский тренер Давид Сангинетти высказался о хорватском специалисте Стефано Вукове в контексте их взаимодействия с пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

«Вуков всегда будет рядом, он и Елена близки. Мы со Стефано много общаемся, мы на одной волне. Не проблема иметь двух тренеров, сейчас это распространено», — приводит слова Сангинетти The Tennis Gazzette.

Сангинетти также ответил, общался ли с хорватом Гораном Иванишевичем.

«Нет, но в этом нет необходимости», — сказал итальянец.

В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором её тренером стал Горан Иванишевич. В январе 2025-го Елена вернула Вукова в свою команду, а позднее стало известно, что Стефано был отстранён от работы в WTA за нарушение кодекса этики. В конце января Рыбакина завершила сотрудничество с Иванишевичем и начала работать с Сангинетти.

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