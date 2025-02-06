Алекс де Минор вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме, победив Якуба Меншика

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче второго круга он в двух сетах обыграл 47-ю ракетку мира Якуба Меншика из Чехии — 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Австралийский теннисист два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника 12 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Соперником де Минора в 1/4 финала турнира в Роттердаме станет победитель матча второго круга между французом Артюром Фисом и Даниэлем Альтмайером из Германии.