«Я не хочу так играть». Даниил Медведев — о поражении от Беллуччи во 2-м круге Роттердама

Российский теннисист седьмая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал поражение от итальянца Маттии Беллуччи (92-й в рейтинге ATP) во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды).

«Не играю в свой лучший теннис на данный момент. У меня были шансы, я должен был играть лучше, более последовательно, бить лучше, но мне это не удалось, и он воспользовался своим шансом, сыграл в целом довольно хорошо. История матча такова, что, по моему мнению, я играл очень плохо, но я всё равно почти выиграл его. Так что, с одной стороны, это хороший знак; с другой стороны, ну, я не хочу так играть», — сказал Медведев в интервью после матча.

Ранее на Открытом чемпионате Австралии — 2024 Медведев проиграл во втором круге 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину.