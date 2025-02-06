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«Я не хочу так играть». Даниил Медведев — о поражении от Беллуччи во 2-м круге Роттердама

«Я не хочу так играть». Даниил Медведев — о поражении от Беллуччи во 2-м круге Роттердама
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Российский теннисист седьмая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал поражение от итальянца Маттии Беллуччи (92-й в рейтинге ATP) во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 21:40 МСК
Маттия Беллуччи
92
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
3 		7 8 3
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Не играю в свой лучший теннис на данный момент. У меня были шансы, я должен был играть лучше, более последовательно, бить лучше, но мне это не удалось, и он воспользовался своим шансом, сыграл в целом довольно хорошо. История матча такова, что, по моему мнению, я играл очень плохо, но я всё равно почти выиграл его. Так что, с одной стороны, это хороший знак; с другой стороны, ну, я не хочу так играть», — сказал Медведев в интервью после матча.

Ранее на Открытом чемпионате Австралии — 2024 Медведев проиграл во втором круге 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину.

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