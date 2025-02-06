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«Это не зависит от меня». Даниил Медведев — об улучшениях в своей игре

«Это не зависит от меня». Даниил Медведев — об улучшениях в своей игре
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Российский теннисист седьмая ракетка мира Даниил Медведев ответил на вопрос о том, что ему следует улучшить в своей игре.

«У меня есть ответ, но это не зависит от меня; это должен улучшить кто-то другой. Наверное, всё [можно улучшить] — некоторые пасовые удары можно улучшить, подачу, некоторые возвраты — так что это всё в целом. Не хватает уверенности, крупных побед. У меня следующий турнир в Марселе через пару дней, так что я попробую ещё раз там», — сказал Медведев в интервью после матча с итальянцем Маттией Беллуччи (3:6, 7:6, 3:6) во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды).

Ранее на Открытом чемпионате Австралии — 2024 Медведев проиграл во втором круге 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину.

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