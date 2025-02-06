Сангинетти заявил, что целью Рыбакиной на 2025 год является победа на ТБШ

Итальянский тренер Давид Сангинетти обозначил соревновательные цели пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

«Неделю мы тренировались в Дубае. Я ожидал, что она будет такой — спокойной и расслабленной. Она много слушает, старается применять на практике то, что ей говорят. Может развивать физическую подготовку, должна стараться быть более агрессивной, играть у сетки. Есть много деталей, которые можно улучшить.

Мы не смотрим на рейтинг, но цель — выиграть ещё один турнир «Большого шлема», а рейтинг — это следствие. Как только вы побеждаете на мэйджоре, может быть, в этом году, следует стремиться стать первой ракеткой мира в 2026 году. Это мечта», — приводит слова Сангинетти The Tennis Gazzette.