Андрей Рублёв — Фабиан Марожан: россиянин выиграл первый сет матча 2-го круга в Роттердаме

В эти минуты в Роттердаме (Нидерланды) проходит матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и Фабианом Марожаном из Венгрии, занимающим 57-ю строчку в рейтинге ATP.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Фабиан Марожан.

В первом сете теннисисты брали свои подачи до тай-брейка, в котором россиянин оказался сильнее — 7:6 (7:2).

Марожан и Рублёв провели между собой два матча на турнирах ATP, в которых одержали по одной победе.

Турнир в Роттердаме с призовым фондом $ 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.