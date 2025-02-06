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Андрей Рублёв — Фабиан Марожан: россиянин выиграл первый сет матча 2-го круга в Роттердаме

Андрей Рублёв — Фабиан Марожан: россиянин выиграл первый сет матча 2-го круга в Роттердаме
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В эти минуты в Роттердаме (Нидерланды) проходит матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и Фабианом Марожаном из Венгрии, занимающим 57-ю строчку в рейтинге ATP.

Роттердам. 2-й круг
06 февраля 2025, четверг. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		4
6 2 		2
         
Фабиан Марожан
57
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Фабиан Марожан.

В первом сете теннисисты брали свои подачи до тай-брейка, в котором россиянин оказался сильнее — 7:6 (7:2).

Марожан и Рублёв провели между собой два матча на турнирах ATP, в которых одержали по одной победе.

Турнир в Роттердаме с призовым фондом $ 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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