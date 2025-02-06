Бублик — о своём поведении: если бы каждую неделю вёл себя так, пора было бы в Кащенко

49-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал своё поведение на корте, в частности, регулярное использование нецензурной лексики во время матчей.

— Какие-то сильные слова для меня, я их говорю, и всё. Последствия есть, а мне хорошо, потому что я уже выговорился. Слова, которые вылезают в тяжёлые моменты на корте, — зачастую те слова, которые я говорю на ежедневной основе. Просто слова вылетают.

— Что такого в спорте происходит, что это всё вылезает наружу? Чем спорт отличается от всего остального?

— А в спорте ты не защищён, ты там один, сам с собой. Там ты не скроешься. Страшно, если бы каждую неделю я себя вёл так, постоянно, ну, это можно было бы записываться… у нас есть Кащенко в Ленинградской области, это психбольница, вот туда можно было бы уезжать через пару лет. Когда это один-два раза в год, господи, слава богу, что это так. Я не коплю всё это в себе, и в жизни мне не нужно искать способы выплеснуть это, — сказал Бублик на YouTube-канале Вити Кравченко.