Даниил Медведев: не знаю когда, но найду способ снова играть лучше

Российский теннисист победитель Открытого чемпионата США — 2021 седьмая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что будет искать способы для возвращения своей былой формы.

«Попытаюсь найти способ, и я почти уверен, что найду его. Вопрос в том, когда — завтра, в следующем месяце или через 12 месяцев — я не знаю, но найду способ снова играть лучше», — сказал Медведев в интервью после матча с итальянцем Маттией Беллуччи (3:6, 7:6, 3:6) во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды).

Ранее на Открытом чемпионате Австралии — 2024 Медведев проиграл во втором круге 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину.