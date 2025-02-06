Андрей Рублёв победил Марожана в 1/8 финала в Роттердаме, не совершив двойных ошибок

В Роттердаме (Нидерланды) завершился матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и Фабианом Марожаном из Венгрии, занимающим 57-ю строчку в рейтинге ATP. Игра закончилась победой россиянина со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (9:7).
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Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Российский теннисист 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету его соперника семь эйсов, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из четырёх.
В 1/4 финала турнира в Роттердаме Рублёв сыграет с 21-й ракеткой мира польским теннисистом Хубертом Хуркачем.
Турнир в Роттердаме с призовым фондом $ 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
- 6 февраля 2025
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