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Андрей Рублёв победил Марожана в 1/8 финала в Роттердаме, не совершив двойных ошибок

Андрей Рублёв победил Марожана в 1/8 финала в Роттердаме, не совершив двойных ошибок
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В Роттердаме (Нидерланды) завершился матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и Фабианом Марожаном из Венгрии, занимающим 57-ю строчку в рейтинге ATP. Игра закончилась победой россиянина со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (9:7).

Роттердам. 2-й круг
06 февраля 2025, четверг. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 9
6 2 		6 7
         
Фабиан Марожан
57
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Российский теннисист 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету его соперника семь эйсов, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из четырёх.

В 1/4 финала турнира в Роттердаме Рублёв сыграет с 21-й ракеткой мира польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

Турнир в Роттердаме с призовым фондом $ 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

сетка турнира в Роттердаме
Календарь турнира в Роттердаме
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