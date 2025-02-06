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«Его рано списывать со счетов». Виктор Янчук — о спаде Даниила Медведева

«Его рано списывать со счетов». Виктор Янчук — о спаде Даниила Медведева
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал неудачное выступление седьмой ракетки мира Даниила Медведева на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Надо отметить, что соперник Медведева сыграл вдохновенно, но и Даниил провёл не самый лучший свой матч. Конечно, его результаты вызывают опасения, но я думаю, что Медведева рано списывать со счетов, он ещё наберёт форму и покажет себя. Возможно, для этого понадобится ещё несколько турниров. Когда он наберёт форму, таких поражений точно не будет», — приводит ТАСС слова Янчука.

В среду, 5 февраля, Даниил Медведев проиграл 92-й ракетке мира итальянцу Маттии Беллуччи (3:6, 7:6, 3:6) в матче второго круга турнира в Роттердаме. Ранее он также завершил выступления во втором круге Australian Open — 2025, уступив 19-летнему американцу Лёнеру Тину.

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