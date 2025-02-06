Анастасия Потапова одолела Голубич во втором круге Клуж-Напоки, выиграв 6 последних геймов
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32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Во втором круге она одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич (112-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.
Во втором сете россиянка отыгралась со счёта 1:5.
Клуж-Напока. 2-й круг
06 февраля 2025, четверг. 14:30 МСК
32
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
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113
Виктория Голубич
В. Голубич
Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Потапова не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Голубич ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в полуфинал Потапова поборется с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) — Элла Зайдель (Германия).
Комментарии
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