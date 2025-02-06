«Я ушёл, как наёмный работник». Александр Бублик — о переходе из России в Казахстан

49-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что в 2016 году сменил гражданство с российского из-за денег.

«Для меня не было концом карьеры, если бы я не перешёл [в Казахстан]. Я ушёл за деньгами. Я ушёл, как наёмный работник, который в будущем приобрёл эмоциональную связь с этими людьми.

У меня гораздо глубже сейчас отношения с федерацией, с людьми [оттуда], с болельщиками. То есть я чувствую себя на корте в Астане настолько же прекрасно [как в России]. Очень этому рад, честно говорю, что у меня действительно появился второй теннисный дом», — сказал Бублик на YouTube-канале Вити Кравченко.