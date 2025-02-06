«Итальянец сыграл матч своей жизни». Чесноков — о поражении Даниила Медведева в Роттердаме
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Маттии Беллуччи (3:6, 7:6, 3:6) во втором круге турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
Роттердам. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 21:40 МСК
92
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 6
|6
|
|7 8
|3
7
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Итальянец сыграл очень хорошо против Медведева, возможно, матч своей жизни, но я всё же не ожидал, что он сможет победить. Он владел инициативой, играл свободно. В действиях Медведева пока чувствуется неуверенность, но он такой теннисист, что раскрывается, когда играет много матчей. Ему нужно обрести уверенность, а для этого нужно выступить ещё на нескольких турнирах», — приводит ТАСС слова Чеснокова.
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