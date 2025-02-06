«Это роботы, заточенные на победу». Бублик — о жертвах, на которые идут лучшие игроки

49-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, почему считает некоторых профессиональных теннисистов роботами.

— Для многих людей, которые любят теннис, профессиональные спортсмены представляются полноценными счастливыми людьми, потому что они играют в теннис и живут жизнью мечты. Зная то, что происходит в раздевалках, можешь ли ты сказать, что все эти спортсмены — полноценные счастливые люди? Не все, а хотя бы большинство.

— Нет, конечно. Не могу. Это роботы в какой-то степени даже. В моём понимании человека я не могу назвать их людьми. То есть это роботы, заточенные на победу, заточенные любым способом её получить. Роботы, которые свой организм и своё тело используют как способ достижения этой цели — неважно, какие у этого будут последствия. И я с ними вынужден соприкасаться, конкурировать, ещё и пытаюсь обыгрывать время от времени. Конечно же, для меня это не люди.

— Ты говоришь, что тебе, к сожалению, приходится с ними пересекаться. То есть тебе эти люди не нравятся?

— Мне просто с ними тяжело, мне с ними не о чем поговорить — в принципе, на обычные человеческие темы. Потому что у них просто на это нет времени. Понимаю, когда твоя цель — выиграть «Большой шлем», у тебя нет времени общаться.

У них не было бы времени даже вот так, как мы с тобой сейчас, что-то снять. Потому что график: я бы должен был уже поесть, поспать, не знаю, power nap, второй фитнес, четвёртая тренировка. И всё это — не месяц, как это делаю я, а последние 10 лет. Наверное, они потому и великие — они ставят на кон себя ради достижений.

— Но ты их не понимаешь?

— Нет, — сказал Бублик на YouTube-канале Вити Кравченко.