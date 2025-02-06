Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
В матче второго круга Рублёв (4) со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (9:7) обыграл венгра Фабиана Марожана.
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
— Андрей, ты подавал в этом матче при счёте 5:4, но игра перешла в тай-брейк. Казалось, что-то пошло не так. Насколько хорошо ты справился с собой в тех обстоятельствах?
— Честно говоря, не знаю. Я начал немного расстраиваться, но мне удалось не дать этому чувству зайти слишком далеко, я смог немного успокоиться во время тай-брейка. Просто напоминал себе, что нужно сохранять спокойствие и просто бороться, и всё.
Наш матч с Фабианом в Гонконге действительно был хорошим (в начале 2025 года Рублёв проиграл Марожану со счётом 5:7, 6:3, 3:6. — Прим. «Чемпионата»). Просто, поскольку это был мой первый матч в году, я был немного напряжён. У Фабиана тогда действительно всё получилось. В самые важные моменты он выступал намного лучше меня. Так что я знал: сегодня всё будет по-другому, даже если уступлю, поскольку я стал более уверен в себе. И в итоге, я думаю, он играл намного лучше, чем даже в Гонконге. Но я боролся и в итоге смог победить, — сказал Рублёв в интервью на корте.
- 6 февраля 2025
-
19:07
-
18:46
-
18:39
-
18:19
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:00
-
16:55
-
16:49
-
16:40
-
16:14
-
16:12
-
15:58
-
15:57
-
15:55
-
15:39
-
15:35
-
15:22
-
15:10
-
14:46
-
14:40
-
14:33
-
14:15
-
14:03
-
13:55
-
13:35
-
13:10
-
12:41
-
12:30
-
12:30
-
12:23
-
12:09
-
12:01
-
11:44