Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В матче второго круга Рублёв (4) со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (9:7) обыграл венгра Фабиана Марожана.

Гонконг. 2-й круг
02 января 2025, четверг. 13:40 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		3 6
         
Фабиан Марожан
58
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

— Андрей, ты подавал в этом матче при счёте 5:4, но игра перешла в тай-брейк. Казалось, что-то пошло не так. Насколько хорошо ты справился с собой в тех обстоятельствах?
— Честно говоря, не знаю. Я начал немного расстраиваться, но мне удалось не дать этому чувству зайти слишком далеко, я смог немного успокоиться во время тай-брейка. Просто напоминал себе, что нужно сохранять спокойствие и просто бороться, и всё.

Наш матч с Фабианом в Гонконге действительно был хорошим (в начале 2025 года Рублёв проиграл Марожану со счётом 5:7, 6:3, 3:6. — Прим. «Чемпионата»). Просто, поскольку это был мой первый матч в году, я был немного напряжён. У Фабиана тогда действительно всё получилось. В самые важные моменты он выступал намного лучше меня. Так что я знал: сегодня всё будет по-другому, даже если уступлю, поскольку я стал более уверен в себе. И в итоге, я думаю, он играл намного лучше, чем даже в Гонконге. Но я боролся и в итоге смог победить, — сказал Рублёв в интервью на корте.

Материалы по теме
Есть реванш! Рублёв в Роттердаме на двух тай-брейках переиграл 57-ю ракетку мира
Есть реванш! Рублёв в Роттердаме на двух тай-брейках переиграл 57-ю ракетку мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android