Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В матче второго круга Рублёв (4) со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (9:7) обыграл венгра Фабиана Марожана.

— Андрей, ты подавал в этом матче при счёте 5:4, но игра перешла в тай-брейк. Казалось, что-то пошло не так. Насколько хорошо ты справился с собой в тех обстоятельствах?

— Честно говоря, не знаю. Я начал немного расстраиваться, но мне удалось не дать этому чувству зайти слишком далеко, я смог немного успокоиться во время тай-брейка. Просто напоминал себе, что нужно сохранять спокойствие и просто бороться, и всё.

Наш матч с Фабианом в Гонконге действительно был хорошим (в начале 2025 года Рублёв проиграл Марожану со счётом 5:7, 6:3, 3:6. — Прим. «Чемпионата»). Просто, поскольку это был мой первый матч в году, я был немного напряжён. У Фабиана тогда действительно всё получилось. В самые важные моменты он выступал намного лучше меня. Так что я знал: сегодня всё будет по-другому, даже если уступлю, поскольку я стал более уверен в себе. И в итоге, я думаю, он играл намного лучше, чем даже в Гонконге. Но я боролся и в итоге смог победить, — сказал Рублёв в интервью на корте.