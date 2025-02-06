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Александр Бублик: если бы я выбирал одно место на всю жизнь, это был бы Петербург

Александр Бублик: если бы я выбирал одно место на всю жизнь, это был бы Петербург
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49-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, почему хотел бы жить в Санкт-Петербурге после завершения карьеры.

— Мы были с тобой и в Гатчине, и в Монако. Где ты себя лучше чувствуешь?
— По-разному. Но если бы я выбирал одно место на всю жизнь, это был бы Петербург. Мне там комфортнее, я понимаю культуру, понимаю людей. Всё-таки там жизнь настоящая. Он не состоит из очень богатых людей, там нет выдуманных реалий. Здесь классно, потому что ты этого добился, но растить детей в этих реалиях не считаю правильным, потому что нужно всё-таки прививать ценность денег и того, что их надо зарабатывать. А здесь это всё очень быстро теряется, здесь дети вырастут оторванными от реальности.

Хотелось бы, чтобы он [сын] изучал русский язык, говорил без акцента — для меня это фундаментально важно. Монако тоже очень люблю, мне здесь очень комфортно, но я вырос в Гатчине в семье людей, которые своим трудом зарабатывали деньги. Нужно быть благодарным за то, что мне жизнь подарила возможность зарабатывать миллионы долларов, играя в теннис. Но это не правило, это скорее исключение из миллионов, десятков миллионов людей. И хочу своему ребёнку это показать и объяснить, чтобы просто вырастить человека, — сказал Бублик на YouTube-канале Вити Кравченко.

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