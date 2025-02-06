Анна Блинкова не смогла выйти в 1/4 финала на турнире в Клуж-Напоке
Поделиться
71-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Во втором круге она уступила 134-й ракетке мира немке Элле Зайдель со счётом 2:6, 6:7 (5:7).
Клуж-Напока. 2-й круг
06 февраля 2025, четверг. 16:35 МСК
71
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
143
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Блинкова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибка и реализовала два брей-пойнта из трёх заработанных. На счету Зайдель пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработаных.
Далее Элла Зайдель встретится с 32-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Потаповой, которая во втором круге обыграла Викторию Голубич из Швейцарии.
Комментарии
- 6 февраля 2025
-
19:07
-
18:46
-
18:39
-
18:19
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:00
-
16:55
-
16:49
-
16:40
-
16:14
-
16:12
-
15:58
-
15:57
-
15:55
-
15:39
-
15:35
-
15:22
-
15:10
-
14:46
-
14:40
-
14:33
-
14:15
-
14:03
-
13:55
-
13:35
-
13:10
-
12:41
-
12:30
-
12:30
-
12:23
-
12:09
-
12:01
-
11:44