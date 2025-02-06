Анна Блинкова не смогла выйти в 1/4 финала на турнире в Клуж-Напоке

71-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Во втором круге она уступила 134-й ракетке мира немке Элле Зайдель со счётом 2:6, 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Блинкова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибка и реализовала два брей-пойнта из трёх заработанных. На счету Зайдель пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработаных.

Далее Элла Зайдель встретится с 32-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Потаповой, которая во втором круге обыграла Викторию Голубич из Швейцарии.