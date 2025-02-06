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Андрей Рублёв дал совет новому поколению

Андрей Рублёв дал совет новому поколению
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о важности внутреннего диалога с самим с собой.

«Не знаю, какой совет я мог бы дать молодому поколению. Самое простое, что могу сказать, — это всегда быть честным с самим собой. 99% людей в мире, даже если они думают, что они честны, не честны с собой на 100%.

Очень важно принимать себя. Если у вас есть проблема, первое, что нужно сделать, — отбросить свои заморочки и эго. Прислушайтесь к своему телу, к своему голосу: всё находится внутри», — приводит слова Рублёва Ubutennis.

Ранее Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

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