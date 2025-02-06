Каролина Мухова снялась с турнира WTA-1000 в Дохе

17-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) из-за травмы ноги.

«Мне жаль, что я пропускаю турнир в Дохе в этом году. Работаю над восстановлением. Увидимся в Дубае», — написала Мухова в социальных сетях.

Ранее на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия) Карлина в полуфинале уступила россиянке Екатерине Александровой со счётом 0:6, 4:6.

Турнир WTA-1000 в Дохе пройдёт с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой является вторая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 7:6 (10:8), 6:2.