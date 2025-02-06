Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, с трудом одолев Онс Жабер

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), действующей чемпионкой которого является.
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В четвертьфинале Рыбакина (1) со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4) одолела бывшую вторую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.
Встреча Рыбакиной с Жабер продлилась 2 часа 15 минут. В её рамках Елена три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Онс один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Отметим, что в финале победного Уимблдона-2022 Рыбакина обыграла именно Жабер.
За выход в финал Абу-Даби Рыбакина сразится с олимпийской чемпионкой 2020 года швейцаркой Белиндой Бенчич.
- 6 февраля 2025
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