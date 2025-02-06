Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, с трудом одолев Онс Жабер

Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, с трудом одолев Онс Жабер
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), действующей чемпионкой которого является.

Абу-Даби. 1/4 финала
06 февраля 2025, четверг. 16:50 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
2 		6 6 4
         
Онс Жабер
33
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

В четвертьфинале Рыбакина (1) со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4) одолела бывшую вторую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.

Встреча Рыбакиной с Жабер продлилась 2 часа 15 минут. В её рамках Елена три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Онс один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Отметим, что в финале победного Уимблдона-2022 Рыбакина обыграла именно Жабер.

За выход в финал Абу-Даби Рыбакина сразится с олимпийской чемпионкой 2020 года швейцаркой Белиндой Бенчич.

Материалы по теме
Потапова — в четвертьфинале Клуж-Напоки. А Блинкова сорвала русское дерби
Потапова — в четвертьфинале Клуж-Напоки. А Блинкова сорвала русское дерби
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android