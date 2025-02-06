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«Мимолётная глупость». Александр Бублик — о словах, что он ненавидит теннис

«Мимолётная глупость». Александр Бублик — о словах, что он ненавидит теннис
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49-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что его фразы о ненависти к теннису были мимолётной глупостью.

— Это было давно сказано в сердцах молодым мной почти пять лет назад. И потом это повторялось пару раз, но я за это извинился перед теннисом.

— Как?
— Сказал себе: «В себя приди».

— Ты берёшь свои слова обратно?
— Да нет, почему. Слово не воробей, что его брать-то обратно. Перед собой знаю, что неправ. Проанализировал это, подумал и спросил себя: а правда это? Зачем вообще это говорю? Это накладывает отпечаток на мой имидж, на людей вокруг, на команду, которая работает ежедневно. Подумал: а зачем я это говорю, если это неправда? Если это правда — говори. Я за то, чтобы не скрывать так сильно своих эмоций и чувств. Мимолётная глупость, которая вылетела из-за того, что мы постоянно находимся под камерами. Потом уже заднюю давать нехорошо было, через 20 минут на интервью сказал уже: "[отвалите] от меня, ненавижу, и всё», – сказал Бублик на YouTube-канале Вити Кравченко.

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