«Настоящие американские горки». Рыбакина оценила победу над Жабер в Абу-Даби

Победительница Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), действующей чемпионкой которого является.
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 4
В четвертьфинале Рыбакина (1) со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4) одолела бывшую вторую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.
— Это было невероятно сложно. Онс играла действительно хорошо. Мы боролись в каждом гейме. Я очень рада, что мне удалось победить. В какие-то моменты мне везло больше. В какие-то — ей. Это были настоящие американские горки. Очень рада, что прошла ещё один раунд.
— Когда у вас были те два матчпойнта и вы их упустили, как вы смогли отыграться?
— Это было непросто. Первое очко было разыграно очень хорошо, во втором я поторопилась и допустила ошибку. Знала, что это тяжёлый матч и, несмотря ни на что, мне нужно бороться и отыгрывать очко за очком. Спасибо вам, ребята, что поддерживали нас сегодня, — сказала Рыбакина в интервью на корте.
- 6 февраля 2025
-
20:38
-
20:27
-
20:03
-
19:58
-
19:53
-
19:20
-
19:07
-
18:46
-
18:39
-
18:19
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:00
-
16:55
-
16:49
-
16:40
-
16:14
-
16:12
-
15:58
-
15:57
-
15:55
-
15:39
-
15:35
-
15:22
-
15:10
-
14:46
-
14:40
-
14:33
-
14:15
-
14:03
-
13:55
-
13:35
-
13:10
-
12:41