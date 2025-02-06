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«Настоящие американские горки». Рыбакина оценила победу над Жабер в Абу-Даби

«Настоящие американские горки». Рыбакина оценила победу над Жабер в Абу-Даби
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Победительница Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), действующей чемпионкой которого является.

Абу-Даби. 1/4 финала
06 февраля 2025, четверг. 16:50 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
2 		6 6 4
         
Онс Жабер
33
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

В четвертьфинале Рыбакина (1) со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4) одолела бывшую вторую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.

— Это было невероятно сложно. Онс играла действительно хорошо. Мы боролись в каждом гейме. Я очень рада, что мне удалось победить. В какие-то моменты мне везло больше. В какие-то — ей. Это были настоящие американские горки. Очень рада, что прошла ещё один раунд.

— Когда у вас были те два матчпойнта и вы их упустили, как вы смогли отыграться?
— Это было непросто. Первое очко было разыграно очень хорошо, во втором я поторопилась и допустила ошибку. Знала, что это тяжёлый матч и, несмотря ни на что, мне нужно бороться и отыгрывать очко за очком. Спасибо вам, ребята, что поддерживали нас сегодня, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

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