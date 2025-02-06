Бублик — об отношениях с отцом: профессиональная деятельность их разрушила

49-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался об отношениях со своим отцом Станиславом Бубликом, который тренировал его с детства.

— Вы с отцом проводили очень много времени вместе. То, что вы занимались одним делом, вас как-то сближало?

— Сложно сказать. Думаю, нас это сближало в детстве, когда я был совсем маленький. Во взрослом возрасте — уже нет, это, наоборот, убивало наши отношения как отца и ребёнка. Потому что, как бы мы ни хотели — и теннисные родители, и вот у меня даже тренер-друг, — всё равно личные отношения не могут находиться в одном месте с профессиональным спортом.

Профессиональная деятельность разрушила наши отношения в принципе. Ничего не осталось, к сожалению, между отцом и сыном. К большому сожалению, ничего не осталось. Это были не отец и сын, а тренер и ученик. А от отца и сына с каждым годом становилось всё меньше и меньше.

— В каких вы сейчас отношениях?

— В таких, что не считаю нужным о них рассказывать. Наши отношения закончились в тот момент, когда мы перестали быть тренером и учеником. Это был конец 2019-го — начало 2020-го.

— Тебе грустно от этого?

— Не могу сказать, что мне грустно, но считаю, что важнее было сохранить отношения тогда, а сейчас это уже невозможно, — сказал Бублик на YouTube-канале Вити Кравченко.