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Стефанос Циципас за три часа одолел Грикспора и вышел в четвертьфинал Роттердама

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В матче второго круга Циципас (6) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:5 одолел 43-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора.

Встреча Циципаса с Грикспором продлилась 3 часа 1 минуту. В её рамках Стефанос 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Таллона 10 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Роттердаме Циципас сразится с 92-й ракеткой мира 23-летним итальянцем Маттией Беллуччи, который ранее сенсационно обыграл россиянина Даниила Медведева (2).