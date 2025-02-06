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Стефанос Циципас за три часа одолел Грикспора и вышел в четвертьфинал Роттердама

Стефанос Циципас за три часа одолел Грикспора и вышел в четвертьфинал Роттердама
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. 2-й круг
06 февраля 2025, четверг. 17:15 МСК
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 8 7
7 7 		6 6 5
         
Таллон Грикспор
43
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

В матче второго круга Циципас (6) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:5 одолел 43-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора.

Встреча Циципаса с Грикспором продлилась 3 часа 1 минуту. В её рамках Стефанос 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Таллона 10 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Роттердаме Циципас сразится с 92-й ракеткой мира 23-летним итальянцем Маттией Беллуччи, который ранее сенсационно обыграл россиянина Даниила Медведева (2).

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