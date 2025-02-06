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«Я их все пересмотрел». Александр Бублик назвал свои любимые российские сериалы

«Я их все пересмотрел». Александр Бублик назвал свои любимые российские сериалы
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49-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, какие российские сериалы ему нравятся больше всего.

«Мне кажется, я все сериалы пересмотрел уже. Мне нравятся наши русские сериалы очень. Я их все пересмотрел. И умные, и глупые, и смешные, и не очень.

«Последний из Магикян» нам очень нравится с супругой. Нам очень нравится сериал «Праздник». Они не тупые, они добрые такие, знаешь, добрые, но не по-настоящему. То есть, наверное, даже в жизни не бывает настолько романтичных, каких-то смешных отношений семейных.

Вот, допустим, «Отель Элеон», «Кухня», вот это всё. То есть сейчас «Кухня» поднадоел, потому что мы уже, мне кажется, раз 500 пересмотрели. Так на YouTube включаешь, и он у тебя циклично идёт там шесть часов подряд. И он играет на фоне», — сказал Бублик на YouTube-канале Вити Кравченко.

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