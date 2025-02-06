Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: результаты игрового дня 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, завершился очередной игровой день на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-250, Клуж-Напока (Румыния). Второй круг. Результаты 6 февраля:

Катержина Синякова (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США) — 2:6, 6:1, 6:4;

Анастасия Потапова (Россия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:4, 7:5;

Анна Блинкова (Россия) — Элла Зайдель (Германия) — 2:6, 6:7 (5:7);

Лючия Бронцетти (Италия) — Питон Стирнс (США) — 6:2, 7:6 (7:1);

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ана Богдан (Румыния) — 6:3, 6:0.

Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.