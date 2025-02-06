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«Это похоже на зависимость». Андрей Рублёв рассказал, от чего каждый день испытывает страх

«Это похоже на зависимость». Андрей Рублёв рассказал, от чего каждый день испытывает страх
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какими советами ему помогает двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

— Вы несколько раз говорили, что Марат Сафин очень помог вам. Какие советы он вам давал? Связанные с теннисом? Или с психологией? Или и то, и другое?

— Он мне всё рассказал. Что касается моего тенниса, то здесь нет особых секретов. Мне нужно совершенствоваться на ментальном уровне, лучше подавать вторую подачу, может быть, больше ходить к сетке и делать больше дроп-шотов… Это довольно очевидно. Легко понять, над какими аспектами нужно работать, но я думаю, что это более или менее так, если смотреть на каждого игрока. В теннисе нет каких-то больших секретов, и я могу сказать примерно то же самое про ментальную сторону. Важно уметь находить способы изменить своё поведение. Конечно, мы все знаем, что нужно вести себя спокойно, но как измениться? Вот в чём главный вопрос.

— Кажется, вы постепенно находите ответ?

— Да, понемногу, шаг за шагом. Каждый день ты всё еще испытываешь небольшой страх. Ты думаешь: «Хорошо, сегодня я сделал это», но, может быть, завтра призраки вернутся. Это похоже на человека, у которого есть зависимость от чего-то: каждый день есть небольшой страх. Сегодня у меня получилось, но кто знает, получится завтра или нет, — приводит слова Рублёва Ubitennis.

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