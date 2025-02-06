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Новак Джокович поздравил Симону Халеп с потрясающей карьерой

Новак Джокович поздравил Симону Халеп с потрясающей карьерой
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович обратился к двукратной победительнице мэйджоров, бывшей первой ракетке мира румынской теннисистке Симоне Халеп после того, как она объявила о завершении карьеры.

«Поздравляю с потрясающей карьерой, Симона», — написал Джокович в социальных сетях.

Напомним, во вторник, 4 февраля, Симона Халеп проиграла в первом круге на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). После разгромного поражения от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) румынка заявила, что завершает профессиональную карьеру.

Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Теннисистка подала апелляцию на это решение. Спортивный арбитражный суд (CAS) её принял и сократил срок до девяти месяцев.

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