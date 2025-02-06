Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, где может сразиться с Руне

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В матче второго круга Алькарас (1) со счётом 6:2, 6:1 обыграл 317-ю ракетку мира из Италии Андреа Вавассори (Q).

Встреча Алькараса с Вавассори продлилась 1 час 5 минут. В её рамках Карлос один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Андреа четыре эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Роттердаме Алькарас сразится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 5) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).