Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, где может сразиться с Руне
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
Роттердам. 2-й круг
06 февраля 2025, четверг. 21:40 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|1
317
Андреа Вавассори
А. Вавассори
В матче второго круга Алькарас (1) со счётом 6:2, 6:1 обыграл 317-ю ракетку мира из Италии Андреа Вавассори (Q).
Встреча Алькараса с Вавассори продлилась 1 час 5 минут. В её рамках Карлос один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Андреа четыре эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
За выход в полуфинал турнира в Роттердаме Алькарас сразится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 5) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).
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