Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, где может сразиться с Руне

Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, где может сразиться с Руне
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. 2-й круг
06 февраля 2025, четверг. 21:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Андреа Вавассори
317
Италия
Андреа Вавассори
А. Вавассори

В матче второго круга Алькарас (1) со счётом 6:2, 6:1 обыграл 317-ю ракетку мира из Италии Андреа Вавассори (Q).

Встреча Алькараса с Вавассори продлилась 1 час 5 минут. В её рамках Карлос один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Андреа четыре эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Роттердаме Алькарас сразится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 5) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).

Материалы по теме
Есть реванш! Рублёв в Роттердаме на двух тай-брейках переиграл 57-ю ракетку мира
Есть реванш! Рублёв в Роттердаме на двух тай-брейках переиграл 57-ю ракетку мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android