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«После таких матчей уверенность возрастает». Алькарас — о выходе в 1/4 финала в Роттердаме

«После таких матчей уверенность возрастает». Алькарас — о выходе в 1/4 финала в Роттердаме
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. 2-й круг
06 февраля 2025, четверг. 21:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Андреа Вавассори
317
Италия
Андреа Вавассори
А. Вавассори

«Сегодня было намного лучше. Каждый раз, когда покидаю корт, всегда думаю, как мне стать лучше. Вот что произошло после первого круга. Просто старался сосредоточиться на том, что мне нужно было улучшить. Не допускать слишком много ошибок, не допускать слишком много взлётов и падений в матче. Если я срываюсь, просто продолжаю работать с той же интенсивностью. Это то, что я попробовал сегодня, думаю, то, что я сделал, было довольно хорошо. После таких матчей моя уверенность возрастает», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Во втором круге Карлос Алькарас обыграл 317-ю ракетку мира из Италии Андреа Вавассори (Q) со счётом 6:2, 6:1. Далее испанец встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 5) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).

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